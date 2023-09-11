"Приніс обручку від колишньої дружини": Ольга Сумська розповіла всю правду про шлюб з Борисюком

Ольга Сумська завжди щира зі своїми фанатами. Днями вона згадала про подружнє життя з Віталієм Борисюком, зокрема те, як чоловік приніс обручку від колишньої дружини на їхнє весілля.

Під час зйомок проєкту Володимира Остапчука "Мекнув-питайте", зірка вперше відкрито розповіла про свій досвід шлюбу з Борисюком і розкрила деякі цікаві деталі зі свого особистого життя.

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Ольга Сумська про шлюб з Борисюком

Проте, весільна історія зірки була далекою від казки. Виявляється, у неї навіть не було головного символу цього свята – обручки. Знаменитостям довелося взяти каблучки з їхніх колишніх шлюбів.

Щобільше, ми взяли каблучки від минулих наших шлюбів. Це був жах. Я думаю, що цей випадок ніхто ще не повторив. Ось цього ніколи не робіть. Це був час тотального дефіциту. І потім був такий момент, що ми сварилися і ми навіть були на роздоріжжі, чи взагалі оформлювати ці стосунки, і я зрозуміла, що це ті каблучки, яких треба позбутися і купити нові,

– пригадала актриса.

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Також не було весільної сукні у зірки. Біле вбрання вона взяла з театру, в якому вона працювала. А ще зірка розповіла, що сама зробила пропозицію Віталію.

Так, Сумська зізналася, що сама запропонувала Борисюку одружитися. Я зробила сама пропозицію своєму чоловіку. Коли ми прожили вже 6 років в цивільному шлюбі, я просто сказала: "Ну треба якось оформити ці стосунки",

– сказала зірка.

Наразі Ольга Сумська щасливо заміжня вже 27 років і насолоджується сімейним життям.

Ольга Сумська про весілля з Віталієм Борисюком: дивіться відео