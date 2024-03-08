Немає впевненості, що ці стосунки витримають, – Ольга Мартиновська відверто про особисте

Ольга Мартиновська заінтригувала шанувальників заявою про особисте життя. Зірка "МастерШефу" заявила, що вони з партнером наразі перебувають у процесі побудови стосунків.

Мартиновська зауважила, що цей етап триває вже досить довго. Усе тому, що з віком люди стають суперсформованими й вже точно знають, чого хочуть та не хочуть для себе. Гнучкість вже зникає.

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Зірка "МастерШефу" зауважила, що за роки дуже звикла до життя затятої холостячки. Тепер їй важко розподілити час між роботою, собою, дитиною, сном, коханою людиною.

Зірка "МастерШефу" наголосила: раніше вона думала, що коли сильно закохуєшся у людину, стосунки органічно вливаються у ритм життя. Однак коли він вже дуже чітко облаштований, стає складно. Тим більше, що Мартиновська не вміє відпочивати. Саме це надає складнощів.

Він – набагато доросліший. Він вже поробив свої роботи, виростив дітей. Він готовий кайфувати від стосунків. А я – на етапі робочої конячки, яка намагається щось наздогнати. Тому стосунки досі будуються. Немає абсолютної впевненості, що ці стосунки витримають режим,

– наголосила Мартиновська.

Вона наголосила, що наразі не може полишити свої обов'язки. Ще є важливі цілі, які потрібно реалізувати. "Ламати себе" Ольга не збирається.