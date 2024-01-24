Обоє на протезах, але дуже щасливі: неймовірна історія кохання військового

Військовий Олександр Фасоля втратив обидві ноги на війні й зараз користується протезами. Кілька місяців тому він зустрів своє кохання – Анну Мірошниченко. Жінка, як ніхто розуміє військового, адже через хворобу їй ампутували нижні кінцівки.

Анна та Олександр – дуже щасливі, що зустріли один одного. Їхні стосунки швидко розвиваються, але пара переконана, що у такий непростий час не варто нічого відкладати.

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Олександр захищав Україну з 2014 року

У 2014 році одесит Олександр пішов добровольцем на війну. Він не міг стояти осторонь, коли росіяни вдерлися на Донбас й окупували Крим. У 2015 році боєць демобілізувався, але вже через рік знову підписав контракт із ЗСУ. Він став командиром відділення саперів 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

У 2018 році життя Олександра назавжди змінилося біля Мар’їнки.

Росіяни пробралися до нашого розташування вночі та встановили дві протипіхотні міни. Отямився я аж у лікарні. Без двох ніг. Понад рік лікувався та проходив реабілітацію. У тілі "гуляло" чимало осколків. Не всі на той час змогли витягнути,

– розповів військовий.

Згодом він встав на протези. Спершу було дуже складно, але Олександр не здавався й мав величезну мотивацію – знову ходити.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік почав займатися волонтерством, а згодом – записався у добровольче формування територіальної громади й перевіряв автомобілі на блокпостах. Олександр не міг просто сидіти склавши руки, він хотів бути корисним Батьківщині і наближати її перемогу.



Анна та Олександр вміють підтримати один одного / Фото з особистого архіву пари

Військовий підтримував Анну після ампутації другої ноги

Весною 2023 року Олександр приїхав до Києва. Він привіз гуманітарну допомогу для лікарні. На подвір'ї він побачив Анну, яка сиділа у колісному кріслі. Військовий підійшов до неї, усміхнувся й подарував жовто-синій браслетик та печиво, а потім пішов.

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Анна з дитинства хворіє на цукровий діабет та перенесла трансплантацію нирки. Через хворобу у 2020 році жінці ампутували нижню кінцівку та встановили протез. Однак за якийсь час довелося ампутувати й другу ногу. Анна вважає, що причина – стрес, який вона відчувала через війну та постійні жорстокі обстріли її рідного Харкова. До Києва жінка приїхала на лікування після ампутації.

Я виклала відео у соцмережу про своє лікування і те, як невідомий військовий висловив свою підтримку. Його побачила волонтерка, яка того дня була з Олександром. Вона скинула відео чоловікові, і ми з ним майже місяць спілкувались телефоном, увесь час переписувались,

– розповіла Анна.



Закохані люблять багато ходити пішки / Фото з архіву пари

Згодом Олександр приїхав до Анни в Харків і пробув там півтора місяця. Перед новорічними святами жінці встановили другий протез, то ж коханий постійно був поруч і допомагав робити перші кроки.

"Не кожен підійде до жінки у колісному кріслі. Після того, як мені ампутували другу ногу, я почувалась розбитою. З дому нікуди не хотілось виходити. Та що там казати – жити не хотілось. Чомусь думала, що це кінець. А з Сашею ніби відчула друге дихання", – поділилася Анна.

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Пара любить подорожувати й багато гуляти. Нещодавно закохані пройшли на протезах понад 10 кілометрів вулицями Києва і навіть не втомилися. Анна каже, що вони дуже щасливі й насолоджуються кожним моментом життя.

Олександр зізнався, що кохання – перевернуло його життя і тепер він готовий підкорювати вершини. Після перемоги у війні закохані планують одружитися.