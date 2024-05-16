Олегу Псюку з KALUSH – 30 років: кому належить серце популярного репера

Фронтмен гуртів KALUSH та Kalush Orchestra Олег Псюк 16 травня святкує свій 30-й день народження. У житті репера були не одні стосунки: він пережив важке розставання, а потім довго шукав справжнє кохання.

Найбільшу популярність Псюк здобув після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні у 2022 році. Хто його підтримував і був поруч – пише Love24.

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"Не забуду": кому Псюк присвятив щемливу пісню

На початку 2020 року Олег пережив складне розставання з Анастасією Лунєвою. Дівчина була важливою частиною життя репера, то ж забути її виявилося складно. Пара пережила багато щасливих та пристрасних митей. Щоб побути разом з коханою, Псюк навіть ліз по ґратах вікон, щоб потрапити у її кімнату в гуртожитку. Закохані могли годинами говорити про все на світі.

Ти єдина моя дівка, з якою я не пригадую ніяких негативних моментів. Напевне, тому ти єдина, кому я написав таку пісню. Хоч ми зараз і живемо в різних містах, і ніколи більше не будемо разом, ти мені ніколи не будеш чужою людиною. Я буду допомагати тобі чим зможу,

– написав Псюк у листі до колишньої.

Анастасія була для Олега не лише коханою, а й найкращим другом. Вона давала хлопцю поради, до яких він завжди дослухався. У 2017 році дівчина навіть допомогла Псюку вийти з депресії.

До речі, у пісні Олег називає колишню "найсильнішою ломкою". Чому закохані розійшлися – невідомо та ясно одне – серце репера було розбите.

Пісня "Не забуду", яку Псюк написав про колишню кохану: дивіться кліп

У спробах забутися Олег почав зустрічатися з різними дівчатами, та такі почуття, як були до Насті, в хлопця більше не виникали.

Без приколу, в мене були стосунки тривалістю від однієї ночі до трьох тижнів, а все одна і та ж історія. Я реально шукав ту, в яку можу закохатися, а мені знову попадались дівчата, від яких я міг взяти тільки одне,

– розповідав репер.

Олег зневірився і думав, що більше ніколи не закохається, але після року невдалих пошуків він таки зустрів ту, що полонила його серце.

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Дівчина, яка надихає репера

1 березня 2021 року Псюк познайомився з Олександрою Білобров. До речі, дівчина перша написала виконавцю. Вона побачила в інстаграмі Олега, що він приїхав у Буковель, й запропонувала зустрітися, бо також там відпочивала разом з батьками. Однак репер відписав дівчині аж через 2 дні. Олександра і Олег домовилися зустрітися в Києві, але зустріч кілька разів переносилася й дівчина думала, що вона вже не відбудеться.

Я мала вже їхати додому, але мій автобус затримали, і я залишилася надовше. В той день ми і зустрілися, в перший день весни,

– розповіла Білобров у інтерв'ю ТСН.

Дівчина була вражена, адже спочатку взагалі не думала, що Олег їй відпише. Уже за кілька тижнів після знайомства виконавець повіз кохану у Калуш, щоб познайомити з рідними. Саша називає себе найбільшою фанаткою Олега, якийсь час вона працювала комерційною менеджеркою гурту.



Олег Псюк з мамою і коханою / Фото kalush.official

Білобров супроводжує коханого на концертах і була поруч під час виступу Kalush Orchestra на Євробаченні. Зараз закохані живуть разом й почуваються по-справжньому щасливими. На питання журналістів про те, чи планує пара весілля, Олег відповів: "Особисте життя – на те й особисте, щоб планувати його вдвох".

Олександра ніжно привітала коханого з ювілеєм й назвала його "найпродуктивнішою людиною з усіх". Вона запевнила, що робитиме все, щоб Олег був щасливий й побажала йому здійснення мрій. Ми також долучаємося до привітання й бажаємо імениннику творчого натхнення і нових звершень.