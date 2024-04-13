Дівчина переплутала нареченого і втекла з весілля з іншим хлопцем: курйозне відео

Американка Обрі Дей стала зіркою тіктока після того, як розповіла свою курйозну весільну історію. Зі свята дівчина втекла з іншим чоловіком. Вона просто переплутала його з коханим.

Весілля Обрі Дей було просто казковим. Дівчина була дуже щасливою й з нетерпінням чекала моменту, коли вони з коханим зможуть втекти від гостей та усамітнитися.

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Водночас коли Обрі схопила нареченого за руку й побігла з ним до автівки, вона ще не підозрювала наскільки курйозним буде цей момент. Як з'ясувалося, жінка переплутала коханого з одним з гостей та почала тікати з ним з весілля.

У той час щасливий наречений Брендон танцював з гостями під саксофон.

Ми веселилися і танцювали. Думаю, це відео якоюсь мірою описує це. Нам було так весело, що я вибігла на вулицю з іншою людиною,

– розповіла Обрі.

Дівчина переплутала нареченого і втекла з весілля з іншим: дивіться відео

Щаслива наречена бігла за руку з гостем, аж доки хтось не крикнув: "зачекайте, ви помилилися хлопцем". Обрі зізналася, що це був не розіграний жарт. Вона справді помилилася у натовпі. Обрі зауважує: вочевидь, гість вирішив, що це – найсмішніша помилка на світі.