Нові стосунки колишнього партнера: як правильно реагувати і вгамувати емоції

У вас все буде добре – ось такий головний тезис одразу виділяють фахівці для тих, кого непокоять нові стосунки колишнього партнера. Розрив не означає, що ви одразу забудете минуле кохання. І прийняти інше життя колишнього чи колишньої половинки часом буває непросто.

Важливо визнати свої почуття і не намагатися сховати їх у першу чергу від себе. Спочатку ви можете бути приголомшені, але це дасть поштовх розпочати власну нову історію.

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Поради, які допоможуть вгамувати емоції

Відчувайте свої емоції. Ви могли бути у стосунках рік чи цілих десять, після розриву не спілкуватися місяць чи більше, але у будь-якому разі ваш колишній партнер багато значив для вас. А отже його життя після вашого розриву може бути не байдужим вам. Та варто зосередитися на своєму. Крокуйте далі і не озирайтеся на минуле.

Дозвольте трохи ревнощів. Це знову в контексті емоцій. Вони можуть виникати підсвідомо, оскільки ви ще пам'ятайте: ця людина колись була з вами. Можливо виникнуть навіть заздрощі через те, що колишній партнер швидше налагодив своє особисте життя. Дайте трохи часу. Якщо він не допомагає – зверніться за допомогою до терапевта.

Пам'ятайте причини розставання. Розлучення або розірвання стосунків завжди не є безпідставними. Згадайте чому ви вирішили поставити крапку у своїх стосунках, якщо раптом виникли ревнощі.

Рухайтеся вперед. Ідея залишити минуле в минулому може на перший погляд звучати лякаюче. Ніби ви офіційно закриваєте книгу, яку так любили. Але умовний крок назад, може бути поштовхом до руху вперед. Пам'ятайте, що найголовніша людина – це ви.

Вас не заміняють. Новий партнер колишнього – це не заміна вам. Кожні стосунки – нова історія. Те, що було між вами, залишиться лише для вас двох. Нові стосунки не є відображенням попередніх.

Відчути щастя. Скільки б конфліктів не виникало з колишнім партнером добре подумайте, чи хочете ви, щоб той був нещасним. Звільнення від колишніх почуттів – тривалий процес, але перегорнувши цю сторінку, визнавши щастя колишнього партнера, ви точно знайдете і своє.