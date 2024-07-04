Наречений, у якого не було грошей, влаштував весілля-сюрприз у метро: як відреагувала наречена

Ніщо так не пробуджує креатив, як недостатня кількість грошей на карті. Деніелу Джину бракувало фінансів на весілля. Тому чоловік організував коханій весілля-сюрприз у метро.

Весілля у Нью-Йорку – дороге задоволення. Джин – менеджер з маркетингу. Однак він розумів, що його заощаджень не вистачить, аби влаштувати для коханої –Есмі Вальдес – весілля мрії.

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За даними весільної компанії The Knot, середня весільна церемонія у Нью-Йорку коштує близько 60 тисяч доларів. Це – космічна сума для звичайного міського весілля. Наречені жартують, що за такі гроші це має бути вечірка у стилі Old Money з найдорожчим ігристим та тортом, прикрашеним діамантами.

Як Джин вийшов зі становища

Зрештою, Джин вирішив влаштувати весілля у метро. З декораціями йому допоміг друг Крістофер. Окрім того, наречений звернувся по допомогу до весільної організаторки Енн. За музику відповідав діджей Whoo Kid.



Джин та Есмі у їхній щасливий день / New York Post

Весілля вдалося просто на славу. Гості насолоджувалися стравами від шеф-кухаря та величезним тортом. Згодом всі танцювали у вагоні поїзда. Коштувало таке свято лише 3 тисячі доларів.

Есмі дуже сподобався сюрприз. Дівчина наголосила, що їхнє свято – про кохання.

Коли я зайшла до потяга і побачила все це, я подумала: "Вау, я обрала правильного хлопця". Люди в цьому місті вважають, що чоловікам важливо мати дорогі речі, щоб приголомшити жінку своєї мрії. Наше свято було присвячене коханню,

– наголосила Есмі.

Користувачі мережі у захваті від креативності Джина. Люди зауважують, що це – справді свято мрії.