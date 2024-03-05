Передсмертне бажання: хвора жінка відсвяткувала з коханим неймовірне весілля

38-річна Даніель Фінлей-Едвард з Шотландії понад усе на світі мріяла про весілля як у принцеси. Навіть невиліковне захворювання жінки не стало на заваді здійсненню заповітного бажання.

До нареченої всі ставилися як до принцеси

У вересні минулого року у Даніель діагностували рак кишківника четвертої стадії. Ракові клітини швидко поширилися й на яєчники, і лікарі повідомили жінці, що шансів на одужання, на жаль, немає.

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Даніель 15 років перебувала у стосунках з Джоном Во і мріяла офіційно з ним одружитися. Про бажання пари дізналася благодійна організація, яка допомагає одружитися невиліковно хворим людям. Саме благодійники та місцеві підприємці організували весілля. Вони всього лиш за кілька тижнів продумали все до деталей і створили казкове свято у розкішному готелі.

Це було ще дивовижніше, аніж я могла подумати. Дякую всім, хто долучився до створення свята,

– сказала Даніель.

Наречена була одягнена у довгу весільну сукню, фату і діадему, яка колись належала її сестрі. Персонал госпісу, в якому живе Даніель, у день весілля ставився до неї як до принцеси. Рідні та друзі зустріли наречену оваціями. Водночас наречений був одягнений у святковий кілт.



Свято для пари організували благодійники / Фото Loch Lomond

Менеджерка госпісу Сара Спейрс розповіла, що у день весілля плакали усі. Адже емоції радості від одруження пари йшли у перемішку зі смутком через діагноз Даніель.

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"Плакали всі. Це був день гідний принцеси, просто чудовий від початку до кінця. Коли молодята випустили голубів, то не могли відірвати очей від того, як летять птахи. Кожна маленька деталь була просто феноменальною – у неї було все, що можна було собі уявити", – сказала Спейрс.



Весілля було продумане до дрібниць / Фото Loch Lomond

Після вінчання молодята станцювали свій перший весільний танець під пісню Крістіни Перрі A Thousand Years, а далі святкували з гостями цілу ніч.