Дівчина відмовила хлопцеві, а далі він пробив дно

Британка Емілі, яка мешкає у Сіднеї, розповіла у мережі про невдале побачення. Кавалер намагався повернути свої 6 євро за каву.

Наразі Емілі намагається зустріти своє кохання. Нещодавно вона сходила на ще одне побачення. Спершу все було гаразд, однак згодом Емілі збагнула, що іскра між нею та кавалером не промайнула. Дівчина вирішила не тратити його час й чесно у всьому зізнатися. Що було далі, Емілі розповіла у тіктоці.

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Як відреагував кавалер

Емілі написала кавалерові, що при зустрічі не відчула іскру. Водночас вона висловила сподівання, що вони ще зустрінуться й, можливо, продовжать свою історію. Однак відповідь кавалера просто шокувала.

Я згоден – ми занадто різні. Бажаю всього найкращого. P.S. Ваша кава коштувала $6,

– написав у відповідь кавалер.

Окрім того, він прикріпив номер карти, аби Емілі знала, куди перерахувати гроші. Проте дівчина вирішила цього не робити. Повернення такої суми вона вважала просто трешовим.

Користувачі мережі підтримали Емілі. Вони заявили, що просити будь-кого повернути шість доларів за каву – просто жахливо. Звичайно, стереотип, що саме хлопець має платити за все – абсурдний. Водночас більшість дівчат зауважили: вони часто купують послугу "підвішена кава" у кав'ярнях, адже тільки за пригостити навіть незнайому людину. Тим часом вимагати гроші за каву на побаченні – просто дно.