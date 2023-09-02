Взагалі несумісні: 2 знаки зодіаку, яким категорично не можна бути разом

Не всі люди можуть збудувати справді міцні та гармонійні стосунки. Втім, астрологи зазначають, що сумісність залежить від знаків зодіаку.

Так, найгірше поєднуються Овен та Риби. Їм важко збудувати стосунки, пише 24 Канал.

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Овен – Риби

Гарячий і пристрасний вогняний Овен має погану сумісність зі спокійними та врівноваженими Рибами. Нерідко вони дратують одне одного своїми суперечливими ідеями та темпераментами.

Овен може поранити м'яке серце Риб, бувши занадто прямим і конфронтаційним. Натомість Риби нерідко живуть у власному світі. Вони не люблять поспішати. Цей знак зодіаку може викликати нудьгу в Овна.

Астрологи зазначають, що сумісність в любові багато в чому залежить від фізичного потягу знаків зодіаку. Втім, між Овнами та Рибами потяг може бути швидкоплинним і залишити в душі обох тільки спогади.