"Не гості, а заручники": наречена отримала тонну хейту через 29 весільних правил
Джерело:Mirror
Наречену захейтили у мережі після того, як вона опублікувала 29 суворих правил для гостей свого весілля. Зокрема, мовилося, що під час церемонії не можна плакати або шукати наречених.
Правила розробили, аби пересвідчитися, що всі гості поводитимуться "правильно". Наречена зауважила: весілля триватиме лише 3 години й все має бути ідеально. Вона зауважила, що всі рідні та друзі знали про особливі вимоги до них й не протестували аж до того моменту, доки не побачили їх.
Зверніть увагу У вбранні королеви: мати нареченої на весіллі затьмарила доньку й нарвалася на хейт
Однак мережа не оцінила вчинку нареченої. Їй пишуть, що справедливо запровадити дрес-код весілля або надати гостям певні рекомендації. Водночас деякі з її правил – геть абсурдні. Люди зауважують, що це весілля радше нагадує знущання з гостей аніж світлу та радісну церемонію, яка подарує хороші спогади.
Це навіть не весілля, якщо воно має 30 правил. Буквально здається, що тебе тримають у заручниках, щоб вислухати обітниці, а потім змусити їсти їжу, яку ти або не любиш, або на яку в тебе алергія (чи нестерпність),
– написав один з користувачів мережі.
Непорозуміння виникли навіть з найближчими родичами. Зокрема, свекруха лютувала через те, що їй довелося обрати колір сукні, який їй геть не личить.
Гості не хочуть дотримуватися правил / Unsplash
Які правила запровадила наречена
- Жінки мали прийти на весілля у блідо-жовтому вбранні, а чоловіки – у чорному.
- Не приводити дітей до 12/11 років.
- Лише морепродукти та веганська їжа (гостям дозволили приносити свою їжу).
- Без камер.
- Жодного вина, алкоголю або подібних речей.
- Не можна розрізати торт.
- Жодної драми.
- Жодних освідчень чи оголошень.
- Жодних "плюс 1" (якщо вони не знайомі з нареченою).
- Жодних синіх джинсів.
- Нічого не питайте у нареченої.
- Лише короткі промови.
- Жодного невідповідного вбрання.
- Жодних недоречних речей.
- Не можна шукати наречену/нареченого.
- Не можна плакати.
- Не можна кидатися букетом.
- Не можна кричати.
- Не можна розмовляти під час важливих моментів.
- Жодних сюрпризів.
- Не можна телефонувати.
- Не можна вмикати гучну музику.
- Жодних недоречних або божевільних танців.
- Не торкайтися сукні/фати нареченої.
- Не бути грубими/недоречними тощо.
- Ви покидати весілля без необхідності.
- Не передавати своє запрошення комусь іншому, хто може захотіти піти.
- Підтвердити свою присутність.
- Не відповідати на запрошення, якщо не впевнені, що прийдете.