"Не гості, а заручники": наречена отримала тонну хейту через 29 весільних правил

Наречену захейтили у мережі після того, як вона опублікувала 29 суворих правил для гостей свого весілля. Зокрема, мовилося, що під час церемонії не можна плакати або шукати наречених.

Правила розробили, аби пересвідчитися, що всі гості поводитимуться "правильно". Наречена зауважила: весілля триватиме лише 3 години й все має бути ідеально. Вона зауважила, що всі рідні та друзі знали про особливі вимоги до них й не протестували аж до того моменту, доки не побачили їх.

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Однак мережа не оцінила вчинку нареченої. Їй пишуть, що справедливо запровадити дрес-код весілля або надати гостям певні рекомендації. Водночас деякі з її правил – геть абсурдні. Люди зауважують, що це весілля радше нагадує знущання з гостей аніж світлу та радісну церемонію, яка подарує хороші спогади.

Це навіть не весілля, якщо воно має 30 правил. Буквально здається, що тебе тримають у заручниках, щоб вислухати обітниці, а потім змусити їсти їжу, яку ти або не любиш, або на яку в тебе алергія (чи нестерпність),

– написав один з користувачів мережі.

Непорозуміння виникли навіть з найближчими родичами. Зокрема, свекруха лютувала через те, що їй довелося обрати колір сукні, який їй геть не личить.



Гості не хочуть дотримуватися правил / Unsplash

Які правила запровадила наречена