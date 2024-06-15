У вбранні королеви: мати нареченої на весіллі затьмарила доньку й нарвалася на хейт

Сукня нареченої на весіллі – завжди у центрі фешн-уваги гостей. Вважається, що запрошеним на свято не варто обирати вбрання, яке може її затьмарити. Жінка на ім'я Лорі одягнулася на весілля доньки Аманди фантастично красиву сукню й отримала чимало хейту у мережі.

Для весілля доньки Лорі обрала сукню від бренду Audrey + Brooks. Вбрання ніжно-зеленого кольору з квітковим принтом, розкішним бантом на спині та шлейфом стало вірусним у мережі.

Зверніть увагу Дуже несподівано: яку пораду королева Єлизавета дала Каміллі у день її весілля з Чарльзом

Прекрасні фото викликали дискусію у мережі. Дехто заявив, що Лорі намагалася стати головною зіркою на святі власної доньки. Вона не дозволила Аманді бути найкрасивішою на власному святі. Одна жінка написала, що змусила б свою маму переодягнутися, якби та обрала таку сукню на її весілля.



Мама й донька охоче позували разом / capturedbychloe.co

Як відреагувала Аманда

У розмові з журналістами наречена – Аманда – заявила, що взагалі не бачить проблеми у маминій сукні. Вбрання для Лорі вони обирали разом під час шопінгу у Нью-Йорку.

Мені подобається те, що вона одягла. Моя мама мала просто приголомшливий вигляд. Це був її день так само, як і мій,

– заявила Аманда.

Вона наголосила, що їй приємно читати компліменти, які залишають її мамі.

Лорі також відреагувала на хейт в інтернеті й заявила, що ніколи не зробила б чогось, що могло б нашкодити Аманді. Вона наголосила: обрала сукню, бо хотіла мати гарний вигляд.