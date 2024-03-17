Без склянки води в старості: неодружені люди чесно зізналися, чи не пожалкували про це рішення

У суспільстві існує стереотипна думка, що кожна людина рано чи пізно має одружитися та народити дітей. Однак є ті, хто свідомо обрав життя без партнера. Чи пожалкували ці люди про рішення і які упередження про своє життя вони постійно вислуховують від знайомих – читайте далі.

Здебільшого таких людей жаліють і намагаються знайти їм пару. Але неодружені, яким вже за 50 років, наголошують – вони щасливі і не потребують "другої половинки". Отож далі читайте історії неодружених людей про міфи життя на одинці у прямій мові.

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"Я повноцінна і без чоловіка та дітей"

1. "Найбільший міф полягає в тому, що неодружені люди зрілого віку – всі сумні й самотні, сповнені жалю. Мовляв, ми боїмося, що ніхто не подбає про нас, коли ми постаріємо. Та я ціную свій час на самоті та незалежність. Я знаю, що маю багато хороших друзів, які при потребі мені допоможуть. Мені не потрібен чоловік або діти, щоб почуватися повноцінною, і я ні про що не шкодую".

2. "Мені казали, що я егоїст, бо не захотів одружуватися і заводити дітей. Я все життя працював соціальним працівником та священником, піклуючись про інших не через обов'язок, а від щирого серця. Зараз мені 75 років і мої золоті роки прикрашені задоволеним спокоєм, а не безперервним пристосуванням до потреб і запитів інших. Я хочу сказати своїм одруженим друзям, що час залишити свої обов'язки, але вони застрягли, а я – ні".

3. "Усі думають, що з вами щось не так, якщо ви самотні або ніколи не були одружені. Правда полягає в тому, що мої тривалі стосунки були такими жахливими, що я вирішила залишитися самотнім. За цей час у моєму житті було стільки спокою, я повністю зосередилася на собі та своєму синові. Зараз мені 52 роки і я не шкодую про це".

4. "Мені 45 років і я ніколи не прагнула мати сім'ю. Деякий час я вірила, що хочу чоловіка, але ніколи не ставила на перше місце побачення з одруженням. Натомість я жила в багатьох містах, створила неймовірно міцну дружбу між різними групами. Залишившись незаміжньою, я змогла зробити серйозні зміни в житті, щоб адаптуватися до зовнішнього тиску, наприклад фінансової кризи 2008 року та пандемії COVID-19.

Обидві економічні події надихнули мене на переїзд, який повністю змінив життя. Я вільна та гнучка, щоб постійно розвиватися фізично, розумово й емоційно. У результаті – я старію повільніше, ніж мої однолітки".

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5. "Міф: колись ти зустрінеш "потрібну" людину. Я злюся, коли мені це говорять. Розумієте, це означає, що моє життя не буде повноцінним, доки я не зустріну "його", "того самого". Мовляв, місія мого життя полягає в тому, щоб знайти свою втрачену частинку, і тоді я зможу жити повноцінним життям. Та моє життя є повноцінним, я не почуваюся самотньою. Немає жодної втраченої частинки".

6. "Мені казали, що я "боюся зобов'язань". Та я відповідала, що вирішила бути самотньою мамою у 39 років і взяла на себе величезне зобов'язання – перед моєю дитиною, батьками та своїм щастям. Я завжди кажу, що краще мати порожній край ліжка, ніж лежати поруч з не тією людиною".

7. "Я насправді ніколи не хотіла вийти заміж. Я також знала, що ніколи не хотіла дітей. Люди зазвичай не змінюють свою думку щодо цих речей. Я не знаю, чому так багато людей вірять, що ви це зробите. Трапляються випадки, коли діти з'являються ненавмисно. Більшість людей не визнають, що шкодують про своїх дітей".

"Я шкодую про своє рішення"

8. "Я часто чую слова: "Він просто не хоче дорослішати". Це дуже дратує, і я чув це безліч разів про інших чоловіків у моєму становищі. Мені завжди хочеться сказати: "О, правда? Ти думаєш, що працювати, як собака, і повертатися додому в порожній будинок – це рівнозначно поводитися як дитина? Ви думаєте, чоловікові подобається проводити більшість вечорів наодинці? Хронічна самотність є функціональним еквівалентом незрілості. Я б з радістю взяв на себе відповідальність за щось більше".

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9. "Мені 56 років і я ніколи не був одружений, не маю дітей. Виріс у токсичній неблагополучній сім'ї. Просто не хотів дітей, бо до смерті боявся бути поганим татом. Цей тиск зламав мене. Я шкодую про це".

10. "Люди думають, що я самотня, бо завжди хотіла такою бути. Це на 100% неправда. Я шукала стосунки багато років, але не знайшла хорошого чоловіка".

Отож однієї відповіді на питання про те, чи не шкодують неодружені про своє рішення – немає. Дехто згодом таки захотів створити сім'ю, а хтось щасливий жити на одинці. У такій ситуації важливо прислухатися до своїх бажань, аби точно не помилитися.