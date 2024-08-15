"Коли він торкався, тіло пронизувало струмом": дві історії кохання Назарія Яремчука

Друзі Назарія Яремчука зауважували: він весь час кудись квапився. Ніби передчував, що рано піде й намагався встигнути жити, творити, кохати. У житті співака було дві яскраві романтичні історії.

У серпні 2024 року в українському прокаті вийшла документальна біографічна драма "Яремчук: Незрівнянний світ краси". З цієї нагоди Love 24 розповідає про особисте життя співака.

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"Все наше життя було медовим місяцем"

У 22 роки Назарій зустрів красуню Олену Шевченко. Вона долучилася до ВІА "Смерічка" як солістка. Зауважують, що це було кохання з першого погляду. Коли Назарій побачив Олену, світ сповільнився й навколо все зникло, залишаючи майбутніх закоханих наодинці. Стосунки пари розвивалися стрімко. Дуже швидко Назарій привіз Олену додому та познайомив її зі своїми братами. Тоді ж він зізнався дівчині у коханні та сказав, що хоче будувати з нею сім'ю.

Весілля відбулося у перерві між гастролями. Була зима й все навколо засніжило: зауважували, що це – нареченим на щастя.

У нього (Назарія – 24 Канал) була фантастична енергія. Я просто божеволіла. Коли він торкався до моєї руки, мені здавалося, ніби все тіло пронизувало током. Мені навіть важко описати це почуття. Це було кохання, подароване Богом,

– розповіла Олена.

У подружжя народилися двоє синів: Назарій та Дмитро. Здавалося, що попереду – спільний життєвий шлях, залитий сонцем.



Назарій та Олена з дітьми / Фото Roduna.org

Олена зауважувала, що все їхнє спільне життя було "медовим місяцем". Однак через 15 років ідеальний шлюб розпався. Для знайомих та друзів подружжя це стало шоком. Тривалий час про причину розлучення лише гадали. Згодом Олена розповіла, що все було доволі просто: не захотіли піти один одному назустріч, хотіли щось довести, гордість в обох з'явилася. У той час, щоб зберегти стосунки, потрібно було перечекати. Однак цього не сталося.

Другий шлюб та друге кохання

У 1991 році Назарій зустрів друге кохання. Він одружився з жінкою на ім'я Дарина. Згодом вона зауважить, що у момент першої зустрічі їм здалося, наче знайомі від народження. Дарина розповідала, що з Назарієм їй було легко, надійно та щасливо. У подружжя народилася донечка Марія.



Назарій та Дарина / Фото Roduna.org

На жаль, щастя тривало недовго. Життя Назарія обірвалося у 1995 році. Його смерть стала страшною втратою для всієї України.