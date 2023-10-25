Гірше бути не могло: 6 найжахливіших весіль в історії

День весілля наречені планують впродовж тривалого часу і мріють, аби все пройшло ідеально. Однак для героїв цієї підбірки весільний день завершився не просто невдало – він був жахливий.

Якщо ви переймаєтеся, що якісь моменти на вашому весіллі були не такими, як ви уявляли, то повірте – у декого було значно гірше. Бійка на весіллі, забута бутоньєрка нареченого чи вимазана сукня – далеко не найстрашніше, що могло статися.

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Такого завершення весілля не очікував ніхто

Трагічне весілля трапилося у грудні 2010 року у Бразилії. 29-річний Рожеріо Дамассен та 25-річна Коста Коельо виглядали щасливими у цей особливий день. Однак того, що трапилося в кінці, не очікував ніхто.

Уже вночі наречений підійшов до свого батька і сказав: "Тату, я люблю тебе. Я дуже щасливий". Гості почали збиратися додому, однак Рожеріо попросив усіх залишитися ще на трошки, бо він підготував сюрприз своїй дружині.

Чоловік підійшов до нареченої, ніжно її поцілував, а після того вистрілив у голову з револьвера. Далі Рожеріо застрелив шафера і відкрив вогонь по гостях. Накінець наречений наклав на себе руки.

Родичі припускають, що причиною такого жахливого вчинку стали ревнощі чоловіка. Він вважав, що кохана зраджувала йому з шафером.

Весілля, яке вбило понад сотню людей

У 2023 році світ сколихнула історія з весілля в Іраку. Після запалювання феєрверків у весільному залі виникла пожежа. У той момент там були сотні людей. На жаль, у вогні загинули понад 100 осіб, серед яких були найближчі родичі молодят. Ще 2 сотні людей зазнали поранень.

У соцмережах поширювали відео, на якому спершу були кадри щасливих наречених у розкішних вбраннях у день весілля, а згодом – масштабний та моторошний похорон загиблих гостей.

Після весілля – у в’язницю

Весілля британських молодят Венді Шобрук та Беррі Джонсона у 2010 році одразу йшло не так. Наречена образилася, бо коханий приділяв їй не достатньо уваги у цей важливий день, то ж вона вирішила втекти з весілля.

Вдома у молодого подружжя трапився гучний скандал. Розгнівана Венді підпалила ліжко нареченого зі словами: "Гори у пеклі". Після того вона попрямувала до свого коханця Джорджа Октерлоні і першу шлюбну ніч провела з ним.

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На ранок Венді зрозуміла, що накоїла і почала вигадувати пояснення своїм діям. Вона подзвонила Беррі і сказала, що Джордж заманив її до себе в будинок і зґвалтував. Новоспечений чоловік так розгнівався, що увірвався до коханця і завдав йому 38 ножових поранень, перш ніж той встиг зрозуміти, що взагалі відбувається.

Узявшись за руки молоде подружжя пішло додому, залишивши жертву своїх розборок у калюжі крові. Тіло Джорджа виявили тільки через 3 дні. За скоєне Беррі відправився у в’язницю на 12 років, а Венді – на 5 років.



Історії найжахливіших весіль / Фото Luana Azevedo, Unsplash

Одружені 5 хвилин

Харлі Морган та Ріаннона Будро з США познайомилися ще у 8 класі. Після школи закохані почали зустрічатися, а згодом таки вирішили одружитися, аби провести все життя разом.

Весілля відбулося у 2019 році. Пара просто світилася від щастя, а всі гості помічали палкий вогонь кохання між ними. Молодята вийшли з РАЦСу та сіли в білий Chevrolet, щоб очолити весільний кортеж. За кермом перебував сам наречений.

Через кілька секунд весілля перетворилося у страшну трагедію. На шосе в автомобіль наречених врізалася вантажівка, яка їхала на великій швидкості. Від потужного зіткнення Chevrolet кілька разів перекинулося та скотилося у кювет. Молодята загинули на місці.

Я була там і бачила, як загинули діти. Їхнє сімейне життя тривало менше 5 хвилин. Єдине, чого вони хотіли, – це одружитися та розпочати спільне життя. Вони мали так багато планів і надій на майбутнє,

– розповідала мама нареченого, Кенія Морган.

Коронавірусне весілля

Наступна історія трапилася в Індії під час першої хвилі пандемії коронавірусу. Тоді уряд заборонив проводити весілля через загрозу поширення вірусу. Однак у Паліганжі COVID-19 на той час не був поширений, а багато хто взагалі не вірив, що вірус справжній, то ж молодята вирішили проігнорувати рекомендації уряду й організували пишне весілля.

Коли у 30-річного нареченого піднялася температура, весілля не перенесли, бо подумали, що це звичайна застуда. У день весілля чоловік випив парацетамол і таки одружився. Однак через 3 дні його стан погіршився. Дорогою до лікарні чоловік помер. Родичі вирішили одразу ж наступного дня кремувати тіло померлого й цим викликали підозри людей. Гості весілля почали звертатися у поліцію.

Коли усіх 360 людей змусили здати тест на коронавірус, то з’ясувалося, що 113 були хворими. Це був наймасштабніший спалах коронавірусу у Паліганжі.

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Хто вбив нареченого?

На весіллі Денні Емслі та його нареченої Клер 17 серпня 2018 року все було добре. На святкування у спа-готель на півночі Великої Британії завітало 80 гостей. Близько опівночі Денні поцілував свою кохану і відправився в номер, бо був втомленим. За якийсь час Клер вирішила відвідати чоловіка, а потім знову повернулася в ресторан, щоб попрощатися з гостями.

Коли після святкування Клер прийшла в номер, то Денні нерухомо лежав на ліжку. За кілька секунд наречена з’ясувала, що чоловік не дихає. Ніяких ознак насильницької смерті не було.

Уже після похорону лікарі припустили, що в Денні міг трапитися сидром раптової аритмічної смерті. Це генетичне порушення серцевого ритму, яке проявило себе аж у весільну ніч.