Жінка закохалася в обранця коханки свого чоловіка: чим завершився романтичний "квадрат"

Життя – найкращий сценарист. Всі знають, що бувають романтичні трикутники. Однак жінка на ім'я Клер розповіла, як опинилася в епіцентрі романтичного квадрата.

Приблизно рік тому Клер дізналася, що її чоловік Бен їй зраджує. Коханкою виявилася його колега по роботі Дейзі. Клер була спустошена. А розповів жахливу правду їй Джей – чоловік Дейзі.

Зверніть увагу "Мій таємний агент": експолковник США на сайті знайомств злив "жінці з України" секретні дані

Як закручувався цей клубок романтичних зв'язків

Клер і Джей вирішили зустрітися, щоб обговорити план дій. Клер попросила трішки зачекати з викриттям зрадників. Під час пандемії коронавірусу Клер втратила роботу й тепер навчалася, аби опанувати нову професію. Клер розуміла: якщо зараз вона подасть на розлучення, суд призначить Бена опікуном їхньою неповнолітньої доньки. Джей погодився. Він і сам не знав, що робити далі.

Після доленосної розмови Клер та Джей ще не раз зустрічалися. Вони ходили до кіно та вечеряли у приємних закладах.

Я часто думала про нього з усмішкою на обличчі. Він був першим, про що я думала вранці і останнім, про що я думала перед сном,

– зізналася Клер.

Джей відчував щось схоже, бо, зрештою, зізнався їй у коханні. Спершу Клер була налаштована дати цим стосункам шанс. Однак згодом вирішила зосередитися на створенні кращого майбутнього для себе та доньки.

Тим більше, що дівчинка дуже любить свого батька Бена. Однак Клер не збирається прощати чоловікові зраду.