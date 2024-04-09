Париж вже не найромантичніший: топ міст Європи для освідчення

Безліч дівчат з усього світу мріють про освідчення на фоні Ейфелевої вежі. Та з'ясувалося, що Париж – вже не найпопулярніша столиця Європи для цього особливого моменту.

Туристичні експерти провели дослідження і з'ясували, у якій європейській столиці відбулося найбільше освідчень. Для цього вони проаналізували дописи в інстаграмі з хештегами, пов'язаними з заручинами.

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Так от, ви будете здивовані, але більшість чоловіків ставали на одне коліно й зізнавалися у кохані у столиці Португалії Лісабоні. Саме це сонячне місто тепер можна назвати столицею кохання. Найпопулярнішими локаціями для освідчення у Лісабоні стали оглядовий майданчик Порташ-ду-Соль і вежа та сади Белен.

На другому місті опинився Лондон. У британській столиці найбільше щирих освідчень та сліз радості побачили Лондонське око та Кіотський сад.

Париж опинився на третьому місті у рейтингу. Очевидно, багато пар вважають його надто "попсовим" для своєї історії кохання. До речі, окрім майданчика біля Ейфелевої вежі, чоловіки робили пропозиції своїм коханим під час круїзу Сеною.

Рейтинг найпопулярніших європейських столиць для освідчень

Лісабон – 1 049 944 хештеги з освідченням;

Лондон – 1 026 528 хештегів;

Париж – 1 011 970 хештегів;

Берлін – 549 300 хештегів;

Андорра-ла-Велла – 358 409 хештегів;

Відень – 318 054 хештегів;

Мадрид – 248 426 хештегів;

Амстердам – 189 113 хештегів;

Осло – 146 535 хештегів;

Варшава – 105 516 хештегів.

Та пам'ятайте, що освідчення мрії для вашої коханої може бути зовсім іншим. Краще заздалегідь обережно про це розпитайте або ж попросіть це зробити її подругу.