Одним з найпопулярніших компліментів на адресу жінки є "Ти так схудла". Часто люди навіть не замислюються, що ці слова можуть бути недоречними та викликати лише негативні емоції.

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Чому не варто казати жінці "Ти так схудла"

Ви не знаєте, що спричинило це схуднення. Добре, якщо жінка прагнула скинути зайві кілограми й зробила це без шкоди своєму здоров'ю. Однак є ситуації, коли схуднення викликає хвороба, сильний стрес, депресія, горе в сім'ї. У таких випадках слова "ти так схудла" точно не викличуть позитивних емоцій, можуть лише нагадати про біль, який довелося або й досі доводиться переживати.

Часто жінки з метою схуднення вдаються до суворих дієт, надмірних фізичних навантажень, що лише руйнують здоров'я. Тому комплімент про схуднення у таких випадках лише заохотить жінку руйнувати саму себе.

Інколи нам може здаватися, що людина схудла, коли насправді це не так. У такому випадку комплімент про схуднення замість радості принесе виправдання та незручності.

Взагалі для більшості людей тема ваги є неприємною, і тут мовиться не лише про жінок. Комплімент, що стосується ваги, може лише негативно вплинути на ваше спілкування.



Не варто казати жінці про її вагу / Фото Canva

Звісно, що при зустрічі всі звертають увагу на зовнішність. Однак ми маємо пам'ятати, що за тим, як людина виглядає, ховається те, якою вона є всередині, її щирість, відданість, порядність, розум, сімейні цінності тощо.

Вага завжди тимчасова, вона може постійно змінюватися, але ті якості, які є в людини, залишаються з нею постійно. Тому не варто зосереджувати увагу на компліментах, що стосуються ваги навіть, якщо вам здається, що вони доречні та приємні.

Що сказати замість "ти так схудла"

Якщо хочете закцентувати на зовнішності, то можна підкреслити будь-яку хорошу рису в цій людині, підкреслити, що нового ви помітили.