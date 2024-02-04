Танцювала з батьком і братами: наречена сама відсвяткувала весілля, бо її коханий втік

Кейлі Стед та її коханий планували весілля 2 роки. Однак у найважливіший день у житті наречений просто втік.

Після гірких сліз наречена вирішила веселитися

Поліцейський освідчився Кейлі у серпні 2020 року. Пара 4 роки зустрічалася перш ніж настав день їхнього весілля.

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Кожна наречена чекає особливого ранку, однак для 28-річної Кейлі він виявився жахливим. З'ясувалося, що її наречений втік посеред ночі, бо передумав одружуватися. Цю новину дівчині повідомив батько нареченого, бо той побоявся сам усе пояснити.

Кейлі проплакала весь ранок, адже її серце було розбите. Та дівчина вирішила взяти себе в руки. На весілля пара вже витратила 12 тисяч фунтів стерлінгів, то ж Кейлі подумала, що не хоче, аби все просто пропало.

Наречена вийшла на ранковий прийом і пояснила гостям, що трапилося. Потім вона одягнула білу весільну сукню, зробила макіяж та зачіску й вирішила, що сьогодні вона буде святкувати. Дівчина багато танцювала, сміялася та розважалася. Перший танець Кейлі замінила на бугі-вугі з батьком, братами та подружками нареченої. Потім дівчина сама пройшла крізь тунель з бенгальськими вогнями.

Ночувати Кейлі залишилися у номері для наречених разом зі своєю дружкою.

Я можу керувати своїми почуттями й знаходити позитивні сторони в кожній ситуації,

– сказала Кейлі.



Дівчина знайшла позитив навіть у найгіршій ситуації / Фото SWNS

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Кейлі – справді сильна жінка. З дня, коли її кинув наречений, пройшло вже півтора року і дівчина готова до нових стосунків. На День святого Валентина вона вперше піде на побачення.