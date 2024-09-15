"Миттєве розлучення": наречений штовхнув голову нареченої у торт – відео з весілля

Кожна наречена ретельно готується до весілля – робить макіяж, зачіску, обирає найкращі аксесуари, аби образ був ідеальний. Та один наречений вирішив повністю зіпсувати зачіску своєї коханої, коли штовхнув її у весільний торт.

Як відреагувала наречена

Відео з весілля миттєво розлетілося у мережі та отримало багато коментарів. Люди засуджували вчинок нареченого, хоча сама наречена відреагувала досить спокійно.

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На кадрах закохані молодята весело розрізали весільний торт, а гості підтримували їх вигуками. В один момент наречений схопив дружину за голову та засунув її у торт. Дівчина була приголомшена – вона дивилася на свого чоловіка з відкритим ротом. Однак той почав сміятися, то ж спантеличена наречена також усміхнулася.

Уже за мить дівчина прикрила рота рукою і здавалося – не могла повірити у те, що щойно трапилося. Її красива весільна зачіска була зіпсована, адже на волоссі був фіолетовий крем з торта. Навіть якщо наречена розізлилася на чоловіка, то не виказала своїх емоцій.

Дивіться відео, як наречений штовхнув голову нареченої у торт:

Користувач, який поширив це відео, підписав його словами "миттєве розлучення". Думка інших людей була аналогічною. Користувачі мережі засуджували нареченого за те, що він зіпсував образ дружини, адже вона старанно готувалася до особливого свята. Багато людей пророкували парі швидке розлучення.