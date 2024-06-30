Наречений не запросив на весілля сестру, бо вона відмовилася приходити без "собаки-демона"

Напередодні весілля розгорілася справжня сімейна драма. Все тому, що сестра нареченого відмовляється приходити на святкування без свого собаки, який прославився у родинному колі поганою поведінкою.

Собака вже зіпсував одне весілля

Наречений розповів, що його 28-річна сестра просто одержима своїм собакою – бернським зенненхундом. Він зауважив, що домашній улюбленець має милий вигляд, але жахливі манери. Наречений навіть назвав собаку "демоном".

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Вона бере його всюди з собою, зокрема й на сімейні зустрічі, попри те, що багато з нас просять її не робити цього,

– розповів чоловік.

Він пояснив, що сестра вже брала собаку на весілля їхньої двоюрідної сестри і це завершилося дуже погано. Він перекинув літнього гостя і порвав частину прикрас. Крім того, минулого року на святковій вечері родини домашній улюбленець з'їв частину індички зі столу, коли ніхто не дивився. Водночас на всі зауваження власниця собаки відповідає, що він "просто енергійний і доброзичливий".

Коли молодята розсилали весільні запрошення, наречений одразу попередив сестру, що вона не може приходити на свято з собакою. У відповідь жінка дуже розізлилася і сказала, що брат "не дбає про її щастя і змушує обирати між сім'єю і собакою". Натомість наречений сказав, що якщо вона хоче брати пса, тоді на весілля її не впустять.

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Батьки встали на сторону доньки, а користувачі мережі – нареченого

Батьки нареченого закликають чоловіка "бути розумнішим" і дозволити сестрі прийти з собакою, "щоб зберегти мир".

Ми хочемо, щоб наше весілля було спокійним і прекрасним днем ​​без хаосу. Я намагався піти на компроміс, запропонувавши їй знайти няню для тварин на день, але вона відмовилася і наполягала на тому, що її собака є частиною сім'ї,

– додав наречений.

Користувачі мережі назвали поведінку сестри і батьків ненормальною. Вони закликають нареченого не погоджуватися на їхні умови, адже це його свято.