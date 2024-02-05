"Ти будеш знати, яким є кохання": наречений крізь сльози виголосив обітницю сину коханої

Елдрідж Б'юкенен у день свого весілля вирішив сказати обітницю не лише нареченій Азії Грін, а й її 7-річному сину. Відео з промовою чоловіка до маленького хлопчика не залишить нікого байдужим.

Від зворушливих слів плакали геть усіх

Елдрідж не планував говорити обітницю хлопчику. Ця ідея виникла у нього спонтанно, всього за кілька хвилин до того, як він пішов до вівтаря.

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Елдрідж та Азія разом з 2018 року. Коли вони почали зустрічатися, сину Азії – Кейдену – було 2 роки, то ж малюк ріс в Елдріджа на очах. У жовтні 2023 року закохана пара одружилася, а взимку їхній відеооператор поділився в інстаграмі зворушливим відео з весілля, яке вже набрало майже 49 тисяч уподобань.

На відео наречений стоїть у розкішному чорному смокінгу з метеликом й дивиться на Кейдена. Він крізь сльози обіцяє малюку, що разом їм буде весело, що вони робитимуть домашні завдання і що він навчить його бути лідером.

Усе, що є в мені, я збираюся влити в тебе, щоб переконатися, що ти виростеш молодим чорним королем, яким ти є. Я навчу тебе бути порядною людиною і цінувати себе. І що найважливіше, я кожного дня показуватиму тобі, як чоловік має любити жінку, любити свою сім'ю і керувати своєю сім'єю, щоб коли ти виростеш, ти точно знав, як це виглядає. Ти точно знатимеш, що це за відчуття,

– сказав наречений.

Зворушливий момент обітниці нареченого сину коханої: відео

У цей чуттєвий момент плакав не тільки Елдрідж, а й всі подружки нареченої. Наприкінці наречений сказав хлопчику, що любить його.

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"Мені пощастило з таким чоловіком", – Азія

Згодом в інтерв'ю чоловік розповів, що він вирішив просто повторити все те, про що говорить з хлопчиком кожного дня.



Елдрідж називає Кейдена своїм сином / Фото Азії Грін

"Я просто дуже хотів, щоб він знав у той особливий момент, що я не тільки збираюся дати обітницю його матері, але я даю обітницю йому також – як своєму синові", – пояснив Елдрідж.

Чоловік пожартував, що коли він познайомився з Азією, то спершу полюбив маленького Кейдена, а вже потім її. Водночас жінка зауважила, що їй дуже пощастило знайти такого відданого та хорошого чоловіка.