Через 13 років стосунків: наречені не змогли потрапити на власне весілля

28-річна Шеннон Вільямс та 33-річний Стюарт Мартін не змогли потрапити на власне весілля, тож його довелося скасувати. Наречені організовували церемонію на Кіпрі, однак так і не дісталися острова.

Їхній рейс з Великої Британії кілька разів переносили через "хаос повітряного руху" й врешті-решт скасували. Тому Шеннон і Стюарт, двоє їхніх дітей та деякі гості застрягли в аеропорту Бірмінгема.

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Як наречені не потрапили на власне весілля

Вони разом вже 13 років, тому цей день був надзвичайно важливим. Наречена зізнавалася, що була дуже спустошена, просто збожеволіла. Люди, які також мали летіти скасованим рейсом, скаржилися, що не можуть вилетіти у відпустку, однак ніхто не розумів, що для пари ця поїздка значила набагато більше, як відпустка.

Це було моє весілля, на яке я не змогла потрапити,

– підкреслила Шеннон.

Закохані намагалися зберігати спокій та вірити в краще, сподіваючись встигнути на наступний рейс, але, на жаль, інших рейсів на острів до їхньої дати весілля не було.

Я постійно думала: "Що мені робити? Моє весілля у четвер. У мене вже є 30 друзів та родичів". Вони сказали: "Ми нічого не можемо зробити". До п'ятниці рейсів не буде. Я не можу вийти заміж в суботу, а в неділю люди роз'їжджаються додому, тож мені просто довелося відкласти весілля,

– розповіла жінка.



Шеннон Вільямс та Стюарт Мартін з дітьми / Фото Kennedy News and Media

Розуміючи, що нічого не можуть вдіяти, наречені скасували заплановану церемонію та перенесли святкування на червень 2024 року. Кошти, які витратили на приготування до церемонії, одяг та все інше, не вдалося повернути. Тому наступного року весілля буде набагато скромнішим, ніж було заплановано.

Щоб хоча б якось компенсувати сім'ї зіпсоване свято, авіакомпанія запропонувала повернення коштів та місця на наступний рейс, який буде доступним. Шеннон та Стюарт вирішили витратити відшкодування на сімейний відпочинок, щоб хоча б якось потішити дітей, які також були неабияк засмучені таким розвитком подій.