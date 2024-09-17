Моя віра в людство відновилася, – наречена знайшла загублену каблучку і шаленіє від радості

Наречена зі США була в розпачі, коли зрозуміла, що загубила свою каблучку. Жінка одразу звернулася і в поліцію, і в ломбарди та зрештою знайшла дорогоцінну прикрасу. Наречена досі не може повірити, що їй так пощастило.

Прикрасу підібрав маленький хлопчик

Лі освідчився Меггі у березні минулого року і вже наступного місяця закохані мають одружитися. Своєю історією Меггі Прескот поділилася у фейсбуці.

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5 вересня Меггі їздила у магазин Target. Жінка зрозуміла, що каблучка злетіла з її пальця, коли вона була на парковці. Усвідомлення про загублену коштовність прийшло через 10 хвилин після того, як це сталося. Меггі одразу зателефонувала у Target і розповіла про свою згубу. Жінка повернулася на місце події і 2 години шукала каблучку.

На відео з камер спостереження магазину наречена побачила, як маленький хлопчик підняв щось з землі, а потім сів у автомобіль батьків, який був припаркований біля її автівки. Меггі одразу звернулася у поліцію та місцеві ломбарди.



Наречена переживала, що не поверне обручку до весілля / Фото з фейсбуку Меггі Прескот

Справою зайнялися правоохоронці і повідомили нареченій, що отримають інформацію про сім'ю, яка припаркувалася поруч з її автомобілем, через 2 тижні. Коли поліцейські отримали дані про відвідувачів магазину, то змогли їх знайти.

Каблучка чекала на свою власницю

З'ясувалося, що мама хлопчика весь час зберігала каблучку з надією, що її власниця знайдеться. Вона люб'язно погодилася віддати прикрасу. Офіцер Спенсер, який займався пошуком каблучки, приніс коштовність Меггі на роботу.

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Каблучка знайдена, а я виплакала стільки сліз щастя! Я відчула таку велику любов у цій ситуації та таку велику підтримку. Я дуже вдячна усім, хто долучився до пошуків каблучки. Дякую безкорисливій та добрій людині, яка знайшла перстень і зберігала його, поки ми шукали. Моя віра в людство відновилася, – наголосила наречена.

Вона пожартувала, що тепер приклеїть каблучку до пальця, аби більше не губити.