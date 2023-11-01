Найвідвертіша весільна сукня: наречена розбурхала мережу несподіваним образом 18+

Кожна наречена мріє, щоб її весільна сукня була особливою та неповторною. А також запам'яталася усім гостям святкування.

Користувачка мережі TikTok на ім'я Грета обрала для свого весілля дуже відверту сукню. У відео, яке дівчина опублікувала на своїй сторінці, вона зізналася, що не кожна наречена погодилася б одягнути її.

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Сукня-несподіванка

Грета закохалася у цю мереживну весільну міні-сукню. Але коли вона її приміряла, то з'ясувався досить пікантний момент. Сукня була настільки мініатюрною, що геть не закривала спідню білизну нареченої.

"Я не думаю, що більшість наречених обрали б цю сукню від Кім Кассас як весільну. Але коли я побачила фотографію, то вирішила, що повинна мати її", – розпочала Грета своє відео.

Жінка пояснила, що дана весільна сукня лише в одному екземплярі і вона не призначена для наречених "зі зрозумілих причин". Та Грета була у захваті від вбрання, оскільки воно абсолютно підходило до її фігури.

Я почувалася так комфортно й захоплено, що ніколи не хотіла це знімати. Навіть коли я вилучила нижню білизну,

— поділилася вона.

Утім, асистенти кутюр'є запропонували все ж додати нижню мереживну спідницю і навіть спеціально створили ще й мереживні рукавички.

Фінальний образ Грети / Скриншот з відео

Грета додала до образу маленьку сумочку та туфлі-човники від не менш відомих дизайнерів.

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Підписники підтримали уже фінальний образ з додатковою спідницею. "Рада, що ти додала шматок тканини знизу", – писала одна з користувачок.

Загалом, її відео набрало мільйони переглядів і стало вірусним у соцмережі. Також Грета поділилася кадрами з офіційної церемонії. Для неї наречена обрала іншу сукню, а от ця відверта стала королевою на нічній вечірці.