Наречена викрила зраду коханого завдяки квитанції з аптеки: її благають не виходити за нього

Щаслива наречена готувалася до весілля, поки одне повідомлення не поставило під загрозу все її майбутнє життя. Жінка підозрює, що коханий зрадив її, та вона не знає, що робити, адже до весілля залишилося лише 2 тижні.

Зрада на парубоцькій вечірці

Наречена ніколи не підозрювала свого партнера у зрадах. Їхні стосунки розвивалися чудово й вона повністю довіряла коханому.

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Все змінилося, коли наречений повернувся з парубоцької вечірки. Жінка випадково побачила, як чоловік відкрив на своєму комп'ютері електронний лист. Це була квитанція від аптеки про онлайн-покупку набору на перевірку захворювань, які передаються статевим шляхом.

Жінка просто заціпеніла від шоку й нічого не сказала. Вона не влаштувала скандал і взагалі не зізналася, що бачила лист. Вона припускає, що під час парубоцької вечірки наречений зрадив її, а тепер вирішив пересвідчитися чи не інфікувався захворюваннями.

Я ніколи не думала, що я буду тією жінкою, яка нічого не скаже, але до весілля залишилося менше як два тижні, і я не знаю, як підійти до цієї теми,

– пояснила жінка.

Вона переконувала себе, що коханий купив цей набір для іншої людини, та розум підказує їй, що він саме для нього. Наречена вирішила описати свою історію на анонімному форумі й запитати поради у незнайомців, адже вона не знає, що далі робити.

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Нареченій радять покинути бойфренда

Багато коментаторів закликали жінку скасувати весілля й завершити стосунки з чоловіком, бо очевидно, що він її зрадив.