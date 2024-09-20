Весілля залишається без їжі, бо наречена приревнувала чоловіка до власниці кейтерингу

Власниця кейтерингової компанії вирішила віддати нареченим завдаток та скасувати їхнє замовлення за 2 тижні до весілля. Все через неадекватну поведінку нареченої.

Наречена накинулася на підрядницю з образами

Власниця кейтерингу анонімно розповіла на Reddit, що спілкувалася з нареченими та їхнім весільним організатором через електронну пошту.

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Один раз жінка зустрілася з організатором весілля, а друга зустріч вже відбулася з нареченими. Вони обговорювали меню, як раптом наречена вибухнула зі звинуваченнями.

Досить! Ти надто липнеш та фліртуєш з моїм нареченим. Припиніть це зараз! Ми одружуємося! Забери свої відчайдушні руки геть від мого нареченого. Ти хочеш, щоб я розповіла про це у твоїх відгуках?

– сказала наречена.

Підрядниця була приголомшена. Вона точно не очікувала таке почути. Власниця бізнесу здебільшого спілкувалася саме з нареченою, адже за час своєї роботи дійшла висновку, що саме жінки вирішують всі весільні питання і приймають остаточні рішення.

Вона зізналася, що наречений похвалив її меню та кілька разів посміявся з її жартів. Саме тоді його майбутня дружина не втрималася і назвала ці жарти "тупими".

Наречена обізвала підрядницю "жалюгідною коровою", яка хоче вкрасти її чоловіка. Жінка не збиралася терпіти таке ставлення до себе і сказала нареченим піти. Вона повернула їм завдаток і відмовилася від їхнього весілля.

Тепер наречена виписує жінці десятки повідомлень і просить приготувати їжу на її весілля, бо вона не може знайти нового підрядника. До весілля залишилося тільки 2 тижні і наразі невідомо, чи буде на ньому їжа.