Наречена осучаснила весільну сукню своєї мами: відео реакції жінки стало вірусним

Пейтон Мур вирішила на своєму весіллі зробити сюрприз для матері. Дівчина перешила її весільну сукню з 1990-х років і одягнула вбрання на прийом.

Задум нареченої вдався

Пейтон не говорила матері про свій задум. Вона таємно витягла її весільну сукню з коробки і віднесла в салон, щоб перешити.

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Сукня матері мала довгий шлейф та об'ємні рукави. Її прикрашав бісер та мереживо, а ззаду – величезний бант. Пейтон вирішила осучаснити вбрання й вкоротила довжину до міні. Крім того, наречена прибрала довгі рукави й відкрила декольте. Дівчина залишила головну родзинку материної сукні – довгий бант.

Як наречена переробила весільну сукню матері: відео

Після весільної церемонії наречена одягнула сукню матері й весело вибігла у зал, адже на ногах у неї були кросівки. Матір була вражена і прикрила рукою рот, коли побачила доньку. На відео чути, як жінка захоплено говорить гостям: "Це моя весільна сукня!".

Коли перший шок пройшов, мама нареченої обійняла доньку і почала уважно вивчати усі деталі оновленої сукні.

Дивіться відео зворушливої реакції матері на сукню:

Відео Пейтон з весільним сюрпризом для матері вже назбирало 238 тисяч переглядів й багато коментарів. Користувачі в захваті від її ідеї.