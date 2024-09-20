Сукня, яку вдягали 3 покоління: наречена переробила весільне вбрання бабусі – відео з реакцією

Бріттані Далена переробила весільну сукню своєї бабусі й одягла її на репетицію весілля. Раніше вінтажну сукню носили її бабуся та матір, а тепер сімейна реліквія перейшла Бріттані.

Кожна наречена додала щось своє у сукню

Розкішній сукні кольору слонової кістки вже близько 50 років. Колись бабуся та її свекруха власноруч вшивали в неї бісер, розповіла Бріттані New York Post.

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Коли бабуся придбала сукню, вона була довга і мала широкі рукави. Мати Бріттані на своє весілля переробила вбрання – змінила виріз та вкоротила рукава. Нова наречена також хотіла додати свою родзинку у сукню.

Сімейна реліквія на весіллі бабусі та матері Бріттані / Cкриншоти з відео

Оскільки вбрання було завелике на Бріттані, кравчиня запропонувала нареченій зробити з сукні комплект – коротка спідниця і топ. Дівчина була в захваті від цієї ідеї, адже це відповідає її стилю.

Я завжди планувала використати сукню. Оскільки я хотіла вдягнути її для репетиції, укорочена версія здалася мені найкращим варіантом,

– розповіла наречена.

Бріттані просто закохалася у новий дизайн і з нетерпінням очікувала дня, коли покажеться бабусі, яка нічого не знала. Відео з весільної репетиції набрало понад 13 мільйонів переглядів. На кадрах видно, як бабуся спершу нічого не розуміє, а потім вигукує: "О Боже!". Жінка не могла стримати емоцій, коли побачила онуку. Вона обійняла наречену і почала плакати.

Дивіться відео з реакцією бабусі на перероблену весільну сукню:

Для жінки стало величезною честю те, що онука одягла її весільну сукню. Їй сподобалося, як Бріттані переробила вбрання під свій стиль.