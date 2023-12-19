"Хотіла додати драми": наречена обрізала волосся прямо на весіллі – відео реакції нареченого
Джерело:@caitlin_marie93
Наречена Кейтлін Макінніс вирішила, що просто змінити сукню на весіллі буде недостатньо. Аби ще більше вразити гостей, дівчина обрізала своє довге волосся.
Про задум Кейтлін знала лише її сестра – перукарка Кортні. Саме вона допомогла нареченій перевтілитися.
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Чи оцінив наречений сюрприз коханої
Весілля Кейтлін відбулося у вересні. У той день була чудова сонячна погода – ідеальна для святкування особливого дня. Посеред весілля наречена відійшла у будинок, щоб повністю перевтілитися.
Відео з весілля дівчина поділилася у своєму тіктоці. На першому ролику наречена стоїть у довгій мережевій сукні, яка зверху має корсет, а внизу – форму рибки. Сестра Кейтлін обрізає їй волосся машинкою, а пасма падають прямо на сукню. По реакції нареченої помітно, що вона трохи нервує, але усміхається.
Дивіться відео, як нареченій обрізали волосся на весіллі:
Після стрижки наречена переодягнулася в іншу сукню – коротшу та з перлинками. У новому образі вона постала перед гостями. Усі присутні були вражені новим образом Кейтлін та підтримали її вигуками й оплесками.
Наречена вийшла до гостей після перевтілення: відео
У коментарях користувачі почали вимагати показати реакцію нареченого, то ж Кейтлін поділилася фотографіями свого чоловіка, коли він побачив її з новою стрижкою. По виразу обличчя чоловіка можна зрозуміти, що нова зачіска коханої спантеличила його.
Як відреагував наречений: відео
Кейтлін розповіла, що наречений просто не зрозумів, чому вона вирішила постригти волосся саме на весіллі, а не зробила це напередодні. Водночас дівчина зізналася, що "іноді їй просто подобається бути драматичною", а сестра їй з цим допомогла.