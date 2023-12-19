"Хотіла додати драми": наречена обрізала волосся прямо на весіллі – відео реакції нареченого

Наречена Кейтлін Макінніс вирішила, що просто змінити сукню на весіллі буде недостатньо. Аби ще більше вразити гостей, дівчина обрізала своє довге волосся.

Про задум Кейтлін знала лише її сестра – перукарка Кортні. Саме вона допомогла нареченій перевтілитися.

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Чи оцінив наречений сюрприз коханої

Весілля Кейтлін відбулося у вересні. У той день була чудова сонячна погода – ідеальна для святкування особливого дня. Посеред весілля наречена відійшла у будинок, щоб повністю перевтілитися.

Відео з весілля дівчина поділилася у своєму тіктоці. На першому ролику наречена стоїть у довгій мережевій сукні, яка зверху має корсет, а внизу – форму рибки. Сестра Кейтлін обрізає їй волосся машинкою, а пасма падають прямо на сукню. По реакції нареченої помітно, що вона трохи нервує, але усміхається.

Дивіться відео, як нареченій обрізали волосся на весіллі:

Після стрижки наречена переодягнулася в іншу сукню – коротшу та з перлинками. У новому образі вона постала перед гостями. Усі присутні були вражені новим образом Кейтлін та підтримали її вигуками й оплесками.

Наречена вийшла до гостей після перевтілення: відео

У коментарях користувачі почали вимагати показати реакцію нареченого, то ж Кейтлін поділилася фотографіями свого чоловіка, коли він побачив її з новою стрижкою. По виразу обличчя чоловіка можна зрозуміти, що нова зачіска коханої спантеличила його.

Як відреагував наречений: відео

Кейтлін розповіла, що наречений просто не зрозумів, чому вона вирішила постригти волосся саме на весіллі, а не зробила це напередодні. Водночас дівчина зізналася, що "іноді їй просто подобається бути драматичною", а сестра їй з цим допомогла.