Тут щось не так: наречена хоче розірвати заручини, бо чоловік не знайомить її з батьками

45-річна жінка та її 46-річний коханий планували одружитися, однак наречена вже не впевнена у цьому рішенні. Річ у тому, що чоловік на відріз відмовляється знайомити її зі своїми батьками до весілля.

Знайомство з батьками – тільки після весілля

Жінка хотіла почути думку інших людей щодо своєї ситуації, то ж анонімно поділилася нею на Reddit. Вона прагне впевнитися, чи не перегинає палицю.

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Спершу чоловік та жінка були більше як "друзі з перевагами", однак 5 місяців тому їхні стосунки стали серйознішими. Жінка познайомила коханого зі своїми батьками та родичами і представила як свого бойфренда.

Нещодавно чоловік освідчився жінці, і вона погодилася стати його дружиною. При цьому він сказав, що дуже щасливий, що його батьки зустрінуть жінку як його наречену.

Днями я запитала, коли я познайомлюся з його батьками. Чоловік відповів, що я не буду зустрічатися з ними до весілля. Це було для мене повним шоком. Я сказала, що він несерйозний, але він наполягав на своєму,

– розповіла жінка.

Вона ще кілька разів поверталася до цієї теми, та в останній раз наречений просто пішов геть, не бажаючи обговорювати знайомство з батьками. Жінка вважає таку ситуацію ненормальною. Їй здається, що коханий навмисно не хоче знайомити її з батьками до весілля, та вона не розуміє причину.

Він щось приховує

Наречена думає про те, щоб скасувати заручини, адже підозрює, що тут щось не так. Вона розгублена, а тому попросила про пораду користувачів мережі. Люди писали, що жінка все робить правильно, а її чоловік – щось приховує.

"Він не просто так приховує свою сім'ю. Він соромиться їх або соромиться вас. Ви повинні точно знати, в яку драму вступаєте";

"Він щось приховує. Невідомо, що це – чи його сім'я абсолютно божевільна, чи в нього якесь жахливе минуле, але він приховує щось важливе";

"Бажання відкласти заручини, поки ви не зустрінете людей, які виховали вашого партнера, – цілком зрозуміла поведінка";

"Була причина, чому мій колишній не хотів, щоб я зустрічалася з кимось із його родини. Адже тоді я б дізналася, що все, що він коли-небудь мені говорив, було брехнею".

То ж схоже, що весілля наразі не буде.