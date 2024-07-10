Гості плакали: наречена і батько відтворили на весіллі танець з дитинства – зворушливе відео

Наречена Келсі Фінні Гоґінс і її батько Дейв зі США вирішили здивувати гостей весілля своїм танцем. Замість повільного танцю, батько з донькою відтворили рухи, які вони вивчили, коли дівчині було 7 років.

5 місяців тренувань минули не даремно

Келсі мріяла відтворити танець з дитинства на весіллі ще за довго до заручин. Ідея виникла ще 10 років тому, коли батько з донькою натрапили на старі касети.

Читайте також Дружка у сльозах покинула наречену в салоні з сукнями через смс в її телефоні

На кадрах вони побачили запис з танцювальних курсів, які батько з донькою відвідували, коли Келсі готувалися до участі у змаганнях. Тоді донька запитала в батька, чи хотів би він повторити цей танець на її весіллі. Чоловік погодився зі словами: "Звичайно, коли прийде час, ми поговоримо про це".

У жовтні 2022 року коханий Келсі Патрік освідчився їй, то ж дівчина поспішила нагадати батьку про їхню домовленість. Спершу Дейв подумав, що донька жартувала, але зрештою погодився знову вивчити старий танець.

Батько з донькою тренувалися близько 5 місяців і результат їхніх старань був приголомшений.

Ми перетворили це на маленьку прогулянку батька з дочкою, де ми тренувалися після роботи, а потім йшли разом повечеряти та надолужувати втрачене. Це було справді приємно,

– розповіла Келсі.

У день весілля Дейв дуже хвилювався перед танцем, однак щирі оплески гостей допомогли йому розслабитися. Коли вони вийшли на танцювальний майданчик, позаду на проєкторі демонстрували кадри 24-річної давнини. Келсі і Дейв повторювали усі рухи з минулого і це було настільки зворушливо, що ніхто не міг втримати сліз.

Дивіться відео танцю батька і нареченої:

Мама Келсі була настільки вражена танцем чоловіка і доньки, що впала на коліна.



Мама була в захваті від танцю доньки і чоловіка / Фото Лорен Ладусер

Беріть участь у житті своїх дітей. Якщо з'являється така можливість, ти маєш нею скористатися. Це не моя справа – танцювати перед людьми, але ти маєш це зробити, бо ж діти так швидко ростуть,

– сказав батько нареченої.

Відео зворушливого танцю вже набрало 1,4 мільйона переглядів. Люди у коментарях висловлювали захват батьком нареченої й зізнавалися, що відео настільки миле, що довело їх до сліз.