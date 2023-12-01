Від ромкомів до реальності: чи може кохання з першого погляду перерости у щасливий шлюб

Кохання з першого погляду – ідеальний троп для романтичних фільмів. Він та вона зустрічаються поглядами й розуміють, що love story вже почалася

На задньому фоні звучить романтичний трек, а згори падають пелюстки троянд або сніжинки (залежно від пори року). Найчастіше все завершується красивим весіллям. А що буває після заповітного "так", ховають титри.

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Водночас, які шанси, що кохання з першого погляду завершиться шлюбом у реальному житті?



Що думають психологині

За словами психологині Рейчел Дубров, кохання з першого погляду означає миттєвий зв'язок з людиною. Феєрверк емоцій. Бажання, щоб мить не закінчувалася.



Психологиня Таня Парадес зауважує, що кохання з першого погляду = шалена хімія. З'являється відчуття ейфорії. Іноді його можна порівняти з алкогольним сп'янінням. Загалом це – не ті почуття, на яких можна збудувати міцний шлюб. Навіть саме слово "кохання" – не зовсім доречне.



Насамперед звертають увагу на зовнішність людини, її голос та сміх. Водночас кохання з першого погляду не дає по-справжньому пізнати "коханого" або "кохану". Для цього потрібен час. Місяці або навіть роки.



Звичайно, кохання з першого погляду може перерости у міцні та щирі стосунки, де є пристрасть та повага одне до одного. Водночас хімія, яка виникла між вами, може так і залишитися на рівні фізичного потягу та емоційної ейфорії. Коли вона мине, можна розчаровано зауважити, що поруч – людина, з якою вам не хочеться будувати спільне майбутнє. Та й взагалі – не по дорозі у життєвих цінностях.



Кохання з першого погляду не гарантує кохання з другого погляду. Однак це не означає, що всі романтичні фільми нас обманюють. Іноді те, що почалося миттєво, може тривати вічно. Головне не бігти відразу до вівтаря. Краще запросити свого обранця або обраницю на обід.