Менше сексу у кіно

43% представників покоління Z (народжені з середини 1990-х до 2010 року – 24 Канал) зізналися, що вимикають фільм, якщо сцени стають занадто відвертими. Загалом не хочуть дивитися пікантні сцени третина опитаних людей різного віку. Опитування проводила компанія Talker Research.

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Молодь вважає, що сексуальні сцени здебільшого непотрібні у фільмах. Мовляв, вони не додають задоволення і не покращують історію.

Цікаво, що з боку гендеру результати показали, що жінки майже вдвічі частіше вимикають фільм, якщо у них з'явиться сексуальна сцена, ніж чоловіки (42% і 23% відповідно).

Зараз у США є популярною дискусія про доречність голих сцен у кіно. Дослідження The Economist показало, що з 2000 року кількість наготи та сексуальних сцен у фільмах і серіалах скоротилася майже на 40%.