Я 10 з 10, але мені завжди зраджують, – дівчина нарешті з'ясувала, чому їй невірні

Стосунки 31-річної моделі зі США Луанни Жасмін з чоловіками завжди завершуються тим, що їй зраджують. Дівчина витратила роки перш ніж зрозуміла у чому причина.

Усім красуням зраджують?

Луанна вважає себе дуже красивою і відверто говорить про те, що за шкалою до 10 вона – десятка.

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У моделі довге чорне волосся, зелені очі та розкішна струнка фігура. Її обличчя також бездоганне, адже жінка витрачає тисячі доларів на косметичні процедури. Попри це ще з підліткового віку її стосунки постійно завершуються зрадами бойфрендів. Вона була дуже щасливою у стосунках 3 роки, а потім з'ясувалося, що хлопець зраджував їй зі своєю колишньою нареченою.

Я така не одна — просто подивіться на таких, як Дженніфер Еністон і Дженніфер Лопес, навіть Бейонсе. Здається, чим гарячіша жінка, тим більша ймовірність, що її зрадять,

– сказала Луанна.

Вона зауважила, що Дженніфер Еністон неймовірна красуня, але Бред Пітт зраджував їй з Анджеліною Джолі.



Дівчина вже й не порахує, скільки разів їй зраджували / Фото @louannajasmin

"Їх цікавить лише моя зовнішність"

Лише у 31 рік Луанна зрозуміла, чому всі чоловіки були їй невірними. Дівчина завжди обирає чоловіків за зовнішню: високі, смуглі та красиві. На її думку, такі чоловіки подобаються багатьом жінкам, то ж вони й схильні до зрад.

Але це мене не зупиняє. З якоїсь дивної причини це тримає мене на ногах, і неминуча зрада, яка зазвичай слідує, мене теж не лякає,

– зізналася модель.



Чоловіків не цікавить розум Луанни / Фото @louannajasmin

Вона насолоджується компліментами, якими її засипає кожен новий бойфренд. Однак як тільки той розуміє, що Луанна не тільки красива, а й розумна, то це його не влаштовує. Дівчина любить говорити про наукову фантастику, музику та фільми. Луанні сумно від того, що чоловіки цінують її лише через зовнішність.