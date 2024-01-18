У білій сукні та кайданках: у Мексиці весілля завершилося для нареченої у в'язниці

Весілля закоханої пари з Мексики завершилося ще навіть не розпочавшись. На святкування приїхали правоохоронці й арештували наречену Ненсі.

Ненсі та її коханого Клементе звинуватили у схемі з вимагання. Наречені навіть не встигли обмінятися весільними обітницями, як на святкування прийшли незапрошені гості – поліцейські.

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Куди подівся наречений

За словами правоохоронців, пара входила до групи осіб, яких звинувачують у вимаганнях у торговців курятиною в Толуці, що неподалік від Мехіко. Ба більше, ця небезпечна парочка нібито навіть викрала 4 працівників птахофабрики. Одного із восьми заарештованих підозрюваних звинуватили в "управлінні вантажівкою типу Explorer" для перевезення викрадених жертв.

Та це ще не все. Наречених пов'язують з наркокартелем La Familia Michoacana. Нещодавно цей картель звинуватили у нападі безпілотником в південному штаті Герреро. Внаслідок цього загинули щонайменше шестеро людей.

То ж Ненсі одразу у весільній сукні повезли у відділок. Натомість її наречений встиг втекти і його не затримали. Зараз правоохоронці розшукують коханого Ненсі.

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Наречена розлучилася з чоловіком за 48 годин після весілля

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