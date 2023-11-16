Мати переробила свою весільну сукню на халат для доньки: як відреагувала наречена

Деякі наречені одружуються у весільній сукні своєї матері, або ж її фаті чи прикрасах. Однак, якщо сукня не підходить для вашої фігури, а ви хочете наповнити особливий день символізмом, то можете скористатися ідеєю однією матері нареченої.

У тіктоці набуває популярності відео візажистки, яка зняла свою клієнтку у день весілля. На кадрах знята реакція дівчини на подарунок її матері.

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Як вразити доньку у день весілля

Матір дівчини вирішила перешити свою весільну сукню на халат для доньки, аби вона могла провести в ньому свій ранок нареченої. Коли дівчина відкрила чохол, то була просто в захваті і сяяла від щастя.

Стоп! Я зараз заплачу,

– сказала наречена.

Дівчина одразу ж переодягнулася в подарунок матері й продовжила весільні збори.

Реакція нареченої на халат з весільної сукні матері: відео

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У коментарях люди висловили свій захват такій ідеї матері нареченої.

"Це така продумана річ. Вона безкорисливо для вас. Матір любить вас";

"Це така гарна ідея";

"Це насправді так креативно! Мені подобається";

"Який гарний подарунок".

Раніше ми писали історію нареченої, яка була шокована поведінкою батьків чоловіка на весіллі. Вони запросили на святкування 10 своїх друзів і нікому про це не сказали, хоч весілля оплачували молодята. Виявилося, що для непроханих гостей не було місця, адже ніхто не знав про їхній прихід. Свекри образилися на невістку за те, що вона не прийняла з радістю їхніх друзів.