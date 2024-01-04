Під час магнітних бур 3 знакам зодіаку пощастить у коханні

Очікується, що наприкінці січня сила геомагнітних штормів сягне 4 балів – середній рівень. Зірки пророкують, що у ці дні частині людей пощастить у коханні.

Стрілець, Риби та Скорпіон. Саме цим знакам зодіаку пощастить у коханні під час магнітних бур, пише 24 Канал.

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Стрілець

Ви можете зустріти прямо-таки ідеального партнера чи партнерку. Разом легко та комфортно. Почуття будуть сильними та взаємними.

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Риби

На вас чекає романтичне побачення. Усе буде так, як мріяли. Будьте собою й довіртеся власному серцю.

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Скорпіон

Періоди магнітних бур будуть для вас щасливим. Зустрінете людину, яка змінить життя на краще. До речі, це може бути кохання з першого погляду.

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