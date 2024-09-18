"Імітую оргазм 5 років": люди поділилися історіями, які ніколи не розкажуть своїм коханим

Якою б близькою не була закохана пара, та все ж у кожного партнера можуть бути свої секрети від найближчої людини. Деякі історії люди вирішують завжди тримати у таємниці.

На форумі Reddit люди анонімно поділилися історіями з власного життя, які вони ніколи не розповідали своїм коханим.

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Історії, які хочуть забрати у могилу

1. "Я подряпав автомобіль своєї дружини і нічого про це не сказав. Коли вона помітила це на парковці супермаркету, то збожеволіла. Дружина припустила, що автомобіль подряпала машина, яка була припаркована поруч. Як справжній джентльмен, я запропонував заплатити за ремонт".

2. "Я сказала своєму хлопцю, що їду додому до своєї родини на Різдво. Я сказала своїй родині, що відвідую сім'ю свого хлопця на Різдво. Я залишилася вдома і нічого не робила весь день".

3. "У минулому я спав з її новою мачухою. Деякі речі ми просто повинні забрати в могилу. Це було 12 років тому, майже 10 років до того, як я зустрів свою дівчину. Я люблю її тата до смерті. Коли я дізнався, з ким він одружується, то мінімізував зустрічі з ним і його жінкою. Я не говорив про це з новою мачухою коханої. Я вирішив тримати язик за зубами і звести спілкування з батьком дівчини і його жінкою до мінімуму".

4. "Перед тим, як моя кохана поїхала з дому на місяць, вона посадила помідори. Вона хотіла, щоб я доглядав за ними. Як я не старався, вони не росли. Я пішов у магазин, купив кілька рослин, посадив їх і здавалося, що вони виросли".

5. "Кожного разу, коли ми їмо, особливо в гарному місці, я брешу і кажу, що я сита, щоб мій хлопець міг з'їсти останній шматочок. Він їсть набагато більше, ніж я. Я дуже щаслива, коли бачу, як він насолоджується останнім шматком".

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6. "Я брешу про те, що ми зустрілися не вперше. Ми зустрілися багато років тому, тому що я займався сексом з її матір'ю".

7. "Одного разу я випадково зламав щось, що вона любила, і звинуватив у цьому кота".

8. "Її сестра сильно напилася кілька років тому і накинулася на мене. Сестра ніколи більше не згадувала про це, тож або вона забула, або їй страшенно соромно. Узагалі це було неймовірно нехарактерно для неї. Спочатку я тримав це в таємниці, щоб зупинити сварку сестер, але це було вже так давно, що, мабуть, прозвучить не так скандально".

9. "Я мав пройти перший іспит, щоб подати заявку на участь у ФБР. Я сказав своїй дружині, що мушу поїхати в Мансі, що у штаті Індіана, щоб пройти цей іспит. Це було правдою. Однак я відмовився від тесту і натомість подивився "Дедпула" і "Росомаху" в понеділок вранці".

10. "Моя колишня інколи купувала дуже нестильні речі. Час від часу, коли я прав, цей одяг потрапляв у смітник. Здавалося, вона ніколи не помічала, що він зник, а я давав їй гроші на новий одяг".

11. "Ми з моїм хлопцем разом вже 5 років. За цей час я жодного разу не отримала оргазму. Я завжди імітую. Я помру з цим секретом".

Люди можуть зберігати різні секрети від коханих, однак щодо останньої історії, то ми все ж таки порадили б дівчині поговорити з бойфрендом, оскільки це б допомогло їм обом.