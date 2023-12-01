Так, астрологи назвали одразу 5 знаків зодіаку. Зокрема, Близнюки, Рак, Скорпіон, Терези та Риби, пише 24 Канал.
А ви знали? Які знаки зодіаку – найвірніші в стосунках
Близнюки
Близнюки можуть доволі-таки часто сумніватися в партнерові чи партнерці. Їм потрібно докладати зусиль, щоб повірити власному серцю і дати шанс новим стосунках.
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Рак
Емоційні й чутливі Раки можуть сумніватися в коханій людині. Втім, нерідко це пов'язано зі страхом втрати її.
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До речі Ці 4 знаки зодіаку зустрінуть кохання у грудні
Терези
Терези завжди прагнуть до гармонії й балансу, особливо в стосунках. Однак, це може призводити до надмірних сумнівів.
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Скорпіон
Скорпіони дуже обачні й часто намагаються аналізувати буквально кожну деталь. Це призводить до сумнівів у партнерові чи партнерці.
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Риби
Ці люди – мрійники. Риби ідеалізують відносини. Це може призводити до багатьох сумнівів і невпевненості, коли реальність не зовсім відповідає очікуванням.
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