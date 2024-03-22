Практично ніколи: 3 знаки зодіаку не сваряться з партнерами

Деякі люди обожнюють влаштовувати драми в стосунках. Однак, є ті, хто цього терпіти не може.

Так, три знаки зодіаку здебільшого не сваряться зі своїм партнером. Зокрема, це Риби, Телець, а також Терези, пише Love 24.

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Риби

Ці емпатичні та співчутливі люди здатні легко розуміти свого партнера. Також Рибам властива толерантність, вони уникають конфліктів і шукають компроміс.

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Телець

Народжені під цим знаком вперті, однак, миролюбні, цінують стабільність і комфорт. Здебільшого їм не до душі з'ясовувати стосунки на підвищених тонах.

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Терези

Цей знак зодіаку відомий своєю врівноваженістю та здатністю до компромісів. Терези прагнуть у стосунках спокою та гармонії. Сварки їм не до душі.

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