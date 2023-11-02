Ці 3 знаки зодіаку обирають вільні стосунки

Є знаки зодіаку, які не хочуть зайвих обов'язків і надають перевагу вільним стосункам. Тому створювати сім'ю – для них не варіант.

Астрологи кажуть, що такими є Стрільці, Раки та Овни. Тривалих стосунків із ними ви не збудуєте.

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Стрілець

Їх насамперед цікавить задоволення власних потреб і бажань. Тому і сподіватися на довгі стосунки з ними, не варто. Вони будуть проводити з вами час лише, коли їм це підходить. Турботи чи підтримки від них ви не отримаєте.

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Рак

Раки оцінюють партнерів переважно по зовнішності. Тому ними керує природний інстинкт. Відповідно, на одній пристрасті далеко не заїдеш. Тож вони насолоджуються свободою та випадковими зв'язками.

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Овен

Овни роблять все лише в задоволення. Тому й не хочуть розв'язувати певні проблеми в стосунках або йти на компроміс. Коли від них починають чогось вимагати – йдуть геть. Такий підхід унеможливлює будь-які довготривалі взаємини.

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