Шлюб дасть тріщину: 2 знаки зодіаку, які в травні розлучаться

Травень буде надзвичайно болючим для двох знаків зодіаку. Не всім вдасться налагодити проблеми у стосунках, тож розлучення уникнути не вдасться.

Цей період буде надзвичайно складним, але ви вийдете з нього сильнішими. Так астрологи кажуть про Левів та Скорпіонів, передає Love 24.

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Лев

Леви у травні можуть стикатися з конфліктами через прагнення їхніх партнерів постійно все контролювати. Представники цих знаків зодіаку можуть відчувати необхідність для вільного простору та самовираження, а їхні кохані люди хочуть про все знати. Тож такі різні підходи можуть призвести до непорозумінь і напруги в стосунках.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Скорпіони та їхні партнери у травні можуть відчувати сильне емоційне напруження через різницю в уявленнях про майбутнє. Скорпіони прагнуть стабільності й безпеки, а їхні кохані бажають більшої експресивності у житті.

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