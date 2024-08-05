Love 24 розповість про те, кому варто очікувати на появу нових стосунків цього місяця. Риби й Леви мають усі шанси зустріти другу половинку вже цього тижня.

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Лев (23 липня – 22 серпня)

Для Левів цей тиждень запам'ятається різноманітними подіями, де вони матимуть змогу поспілкуватися з багатьма людьми. Відвідування заходів, професійних подій або навіть зустрічі з друзями можуть подарувати можливість зустріти справжнє кохання.

Леви мають бути готові до того, що стосунки почнуть розвиватися у найнесподіваніший момент. Важливо бути самим собою, демонструвати свої найкращі якості й не боятися показувати щирі емоції. Цей тиждень буде також сприятливим для нових знайомств, які можуть перерости у щось більше.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня Риби мають довіритися своїй інтуїції, яка є їхньою сильною стороною. Саме вона допоможе їм краще розпізнавати людей, які можуть стати потенційними партнерами, і побудувати глибші емоційні зв'язки.

Можливості зустріти свою другу половинку можуть виникнути під час подорожі, відрядження або навіть у повсякденному житті, як-от в кафе чи на прогулянці. Астрологи радять бути відкритими до нових вражень і не боятися ініціювати розмову з незнайомими людьми.

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