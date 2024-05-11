Кому зі знаків зодіаку сьогодні треба зробити перший крок

Сьогодні трьом знакам зодіаку варто наважитися зробити перший крок. Це допоможе змінити життя на краще.

Так, Козоріг, Лев і Риби, зробіть перший крок до свого щастя. Не бійтеся признатися у почуттях, пише Love 24.

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Козоріг

Хоча б сьогодні варто відкласти роботу. Наважтеся сказати дорогій серцю людині те, про що давно думаєте. Зірки пророкують вам любов і щастя.

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Лев

Наважтеся на перший крок. Ось побачите, кохана людина відповість взаємністю. Інакше через страх бути відкинутими можете втрати одне одного.

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Риби

Сьогодні Рибам варто наважитися зробити перший крок. Як би не було страшно, зробіть це. Повірте, кохання варте всього.

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