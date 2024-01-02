У січні магнітні бурі подарують прозріння 2 знакам зодіаку

Вже на початку нового року магнітні бурі подарують деяким людям прозріння. Зокрема, йдеться про двох знаків зодіаку.

Так, Терези та Близнюки, у січні ви раптово прозрієте. Питання, які тривалий час турбували, вирішаться, передає 24 Канал.

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Терези

У січні ви зрозумієте для себе дещо дуже важливе. До речі, це прозріння необхідне для того, щоб наладити особисте життя. Цікаво, що Терези можуть повернутися до колишніх.

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Близнюки

Зверніть увагу на кінець місяця. Зокрема, 27 і 28 січня. До речі, за прогнозом, у ці дні потужність магнітної бурі сягне 4 балів. У цей період ви можете дізнатися дещо важливе й прозріти від почутого.

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