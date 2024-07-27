Казка без щасливого кінця: 3 знаки зодіаку, яким в серпні розіб'ють серце

Деякі знаки зодіаку у серпні переживатимуть сильні любовні потрясіння. Стосунки з партнерами рушаться на очах, тому вже наступного місяця їм розіб'ють серце. Буде складно проходити цей період, оскільки почуття були сильними.

Астрологи зазначають, що проблеми чекатимуть на Терезів, Водоліїв та Раків. Вже незабаром представникам цих знаків зодіаку доведеться розірвати романтичні стосунки, передає Love 24.

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Терези

Терези надіялися, що кризу у стосунках з партнером вдасться подолати. Однак астрологи кажуть, що вже наступного місяця ви зіткнетеся з розбитим серцем. Звичайно, спершу буде складно вчитися жити по-новому. Попри все, ви зможете пройти цей складний період, а згодом – й зустріти кохану людину.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Водоліям нічого не віщувало біди. Здавалося, що зараз у житті – один із найкращих періодів. Однак зовсім скоро коханий вас зрадить, про що він сам повідомить. Довгий час у стосунках панувала сильна романтика, пристрасть та кохання, тому буде складно змиритися з тим, що сталося. Проте не варто впадати у депресію.

Гороскоп для Водоліїв

Рак

На жаль, Раки вже звикли до того, що близькі люди постійно роблять боляче. Серпень стане ще одним місяцем, на який доля підготувала чимало випробувань. Вони, зокрема, будуть пов'язані з особистим життям. Найближчим часом вам доведеться попрощатися з партнером та залишитися наодинці з розбитим серцем.

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