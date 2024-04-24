Земля піде з-під ніг: названо 2 знаки зодіаку, які вже цього тижня переживатимуть зраду
Останній тиждень квітня буде нелегким для двох знаків зодіаку. Вони дізнаються про зраду коханої людини, що назавжди змінить життя.
Йдеться про Риб та Терезів, передає LifeStyle 24. У представників цих знаків зодіаку попереду складний період в житті, який зробить їх сильнішими.
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Риби
Стосунки з партнером вже не такі, як були раніше. Між вами виникла дистанція, яку ніяк не вдається подолати. Як стане зрозуміло вже зовсім скоро, справа у зраді. Кохана людина розіб'є вам серце, попереду складний етап, однак вам вдасться гідно подолати його. І неочікувано для себе зустрінете кохання всього життя.
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Терези
Ви давно здогадувалися, що у ваших стосунках є зради, але до останнього відмовлялися вірити в це. Приготуйтеся до того, що гірка правда стане відома вже у квітні. Вам доведеться вийти з цих стосунків, щоб знайти справжнє щастя.
Гороскоп для Терезів