Буде багато сліз: 3 знаки зодіаку, які вже цього тижня переживатимуть зраду

Іноді кохані завдають болючого удару прямо в серце. Варто підготуватись, що вже зовсім скоро доведеться зіштовхнутись із підлою поведінкою другої половинки.

Овен, Терези та Скорпіон, незабаром вам розіб'є серце найдорожча людина, пише Love 24.

Не пропустіть Буде багато викликів і перспектив: гороскоп на 18 червня

Овен

Зірки попереджають, що цей тиждень може стати випробуванням на вірність. Варто бути обережними в стосунках і уважніше ставитися до партнера. Довкола вас криється занадто багато таємниць.

Гороскоп для Овнів

Терези

Є високий ризик зіштовхнутися з розчаруванням в особистих стосунках. Можливо, виникнуть конфлікти, які виявлять приховані проблеми у відносинах.

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Невдовзі можете почути неочікувані новини про свого партнера. Варто бути готовими до будь-яких несподіванок і не поспішати з висновками​.

Гороскоп для Скорпіонів