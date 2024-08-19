Переслідуватиме любов: 3 знаки зодіаку, яким пощастить у коханні до кінця літа

Тема кохання в астрологічних прогнозах доволі часта та бажана. Якщо вам зараз здається, що попередні передбачення проходили повз, то цього разу все буде інакше.

Рак, Скорпіон і Козоріг, уже незабаром ваші почуття знайдуть джерело натхнення, пише Love 24.

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Рак

Ваше щире бажання взаємного кохання вже здійсниться до кінця літа. Залишилось набратись трішки терпіння. Зірки розповіли, що ця людина впаде, наче сніг на голову. Спершу може здатись, що це звичайний перехожий чи перехожа, але доля вважає інакше.

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Скорпіон

Попри те, що ви полюбляєте самотність, життя подарує людину, яка змінить це почуття. Довгі вечірні розмови, цікаві прогулянки, екстравагантні пропозиції та щирість почуттів – усе це невдовзі появиться у вашому житті.

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Козоріг

Попередній невдалий досвід у стосунках не може стати крапкою в темі кохання. Ваша тотемна тварина вже підготувала подарунок на знак вірності. Не бійтесь відкритись новій людині, адже тільки через відкритий діалог можна побудувати міцні стосунки.

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